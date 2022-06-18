Fabregas Monaco'dan ayrıldı

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18/06/2022

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Fabregas Monaco'dan ayrıldı

Fransa Ligue 1'de Monaco forması giyen Cesc Fabregas takımdan ayrıldı.

Ligue 1'de 3.5 sezon Monaco forması giyen Cesc Fabregas'ın sözleşmesi sona erdi. İspanyol futbolcu kulüpten ayrıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ocak 2019'dan bu yana Monaco forması giyen ve sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.

Fransız ekibinde tüm kulvarlarda 68 maça çıkan Fabregas, 4 gol attı.

35 yaşındaki futbolcu kariyerinde Arsenal, Barcelona, Chelsea formaları da giydi. Deneyimli isim kariyerinde Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, La Liga, Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası kazandı.

18/06/2022 13:44
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TAGS: Fabregas Monaco’dan ayrıldı
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