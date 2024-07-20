Fabregas'a Serie A'da teknik direktörlük görevi: 4 yıllık sözleşme imzaladı

Bu sezon Serie A'ya yükselen Como'da teknik direktörlük görevine Fabregas getirildi. 37 yaşındaki teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandı.



İspanyol teknik adam, imza töreninde yaptığı açıklamada "Bu sezona teknik direktör olarak başladığım için çok mutluyum ve bu rolü bana emanet ettikleri için yönetime teşekkür ediyorum. Yönetimin hedeflerini biliyorum ve bunun, kulübün yolculuğunun yalnızca başlangıcı olduğuna inanıyorum. Zor ve önemli bir sezon olacak ama ben ve teknik ekibin geri kalanı hazırız ve hepimiz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Como geçen sezon Serie B'yi 73 puanla ikinci sırada tamalayarak Serie A'ya çıkmaya hak kazanmıştı. Geçtiğimiz yaz futbolu bırakarak Como U19 takımının başına geçen Cesc Fabregas, daha sonra A takımda geçici antrenörlük ve teknik direktör Osian Roberts'ın yardımcılığını yapmıştı.



Bu arada Roberts'ın ise antrenör eğitimi ve oyuncu geliştirme planlarından sorumlu olmak üzere geliştirme başkanı görevine getirildiği açıklandı.

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