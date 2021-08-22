Fabrice N'Sakala: Antrenmanlara başlayacak kadar iyi hissediyorum

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22/08/2021

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Fabrice N'Sakala: Antrenmanlara başlayacak kadar iyi hissediyorum

Instagram hesabından bir video yayınlayan Fabrice N'Sakala kendini çok iyi hissettiğini belirtti ve herkese teşekkür etti.

Beşiktaş'ın 0-0 berabere kaldığı Gaziantep maçında fenalaşan ve kendini yere bırakan Fabrice N'Sakala korku dolu anlar yaşattı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun durumunun iyi olduğu açıklanırken N'Sakala kişisel Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Paylaştığı videoda kendini iyi hissettiğini vurgulayan N'Sakala, "Selam kardeşler. Mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Zor bir andı hepimiz için. Tekrardan teşekkür ederim. Kendimi bugün çok daha iyi hissediyorum. Antrenmanlara bile başlayabilecek kadar iyi hissediyorum. Bakalım. Yakında görüşürüz." dedi.

 

22/08/2021 18:20
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TAGS: Fabrice N’Sakala: Antrenmanlara başlayacak kadar iyi hissediyorum
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