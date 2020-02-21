Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin şifresi '23'

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinin istatistiklerinde 23 rakamı ön plana çıkıyor.

Derbi ayın 23'ünde ve ligin 23. haftasında oynanacak

Pazar günkü Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, Süper Lig'in 23. haftasında ve Şubat ayının 23. gününde oynanacak.

Galatasaray bu sene 23. şampiyonluğunu hedefliyor

Süper Lig'de 22 şampiyonluğu bulunan Galatasaray, bu sene sonunda mutlu sona ulaşması halinde kulüp tarihinin 23. şampiyonluğunu yaşamış olacak. Sarı-kırmızılılarda hedef bu seneyi de şampiyon tamamlayarak ligde üst üstte 3. kez şampiyonluk yaşamak.

1999'da Kadıköy'de alınan galibiyetten bu yana 22 lig maçı geride kaldı

Galatasaray, 1999 yılından bu yana Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de kazanamıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 22 Aralık 1999 tarihinde oynanan lig maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Galatasaray, 1999 yılından bugüne dek Fenerbahçe deplasmanında oynadığı 22 lig karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar, pazar günü oynanacak derbide Kadıköy'deki 23'üncü lig müsabakasından galibiyetle ayrılan taraf olmaya çalışacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ligdeki son 22 karşılaşmada, sarı-lacivertliler 14 galibiyet elde ederken, 8 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.

Muslera 23. kez Fenerbahçe karşısında

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, pazar günkü derbi karşılaşmasında sarı-kırmızılı forma ile 23. kez Fenerbahçe karşısına çıkacak. 33 yaşındaki file bekçisi, sarı-lacivertlilere karşı 18'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 22 karşılaşmada oynadı. Muslera, Galatasaray forması ile çıktığı söz konusu 22 müsabakada, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Uruguaylı eldiven, Fenerbahçe derbilerinde kalesinde 19 gol görürken, 9 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe derbide kaybetmesi halinde Ersun Yanal 23. mağlubiyetini yaşayacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisini sarı-lacivertlilerin kaybetmesi halinde Fenerbahçe kariyerindeki 23. yenilgisini yaşamış olacak. Sarı-lacivertlilerin başında olduğu iki dönemde (2013-2014 / 2018- ) bugüne kadar toplam 92 karşılaşmaya çıkan Yanal, söz konusu müsabakalarda 51 galibiyet elde ederken, 22 mağlubiyet yaşadı, 19 mücadelede ise Yanal'ın öğrencileri sahadan beraberlikle ayrıldı.

58 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe ile ilk geldiği 2013-2014 döneminde şampiyonluğa ulaşmıştı. Ersun Yanal, 2018 yılının Aralık ayında iş başı yaptığı sarı-lacivertlilerdeki ikinci döneminde ise görevine devam ediyor.

Fatih Terim 23. derbi galibiyetinin peşinde

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, pazar günkü Fenerbahçe derbisinde takımı ile birlikte 23. derbi zaferini hedefliyor. Tecrübeli teknik adam, bugüne dek sarı-kırmızılılar ile çıktığı 61 derbi müsabakasında 22 galibiyet yaşarken, 23 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Terim'in takımları, 16 defa ise sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe sahasında 23 puan topladı

Süper Lig'de 38 puan ile 6'ncı sırada yer alan Fenerbahçe, bu haftaya dek sahasında oynadığı 10 karşılaşmada toplam 23 puan topladı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 10 karşılaşmada 7 kez galip ayrılan taraf olurken, 1 defa yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 2 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın deplasmanda attığı ve yediği gol toplamı '23'

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 3. sırada yer alan Galatasaray'ın deplasmanda attığı ve yediği gollerin toplamında da '23' rakamı dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, 23. hafta itibariyle deplasmandaki 10 karşılaşmada rakip kalelere 14 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol gördü.

21/02/2020 15:28