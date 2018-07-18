Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın 'en'leri açıkladı

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Facebook, kupayla ilgili istatistikleri paylaştı.

14 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Kupası süresince, Facebook'ta toplam 383 milyon kişi, turnuvayla ilgili 2,3 milyar paylaşımda bulundu.

Facebook'un gözünden Dünya Kupası'nın 'en'leri şöyle:

En çok konuşulan takımlar

Brezilya,

Arjantin,

Fransa,

Rusya,

Meksika

En çok konuşulan futbolcular

Lionel Messi,

Neymar,

Cristiano Ronaldo,

Philippe Coutinho,

Mohamed Salah

En çok sevilen paylaşım

En çok sevilen paylaşım ise Meksika Milli Takımı futbolcusu Raúl Jiménez'in Almanya galibiyeti sonrası paylaştığı fotoğraf oldu.

En çok etkileşim alan paylaşımlar

- Lionel Messi'nin yeni profil fotoğrafı

Lionel Messi'nin yeni profil fotoğrafı

- Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası başlarken yaptığı paylaşım

- Kolombiya'nın İngiltere'ye yenilmesi sonrası James Rodriguez'in yaptığı paylaşım

Dünya Kupası finali sırasında en çok paylaşım yapılan anlar ise Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması oldu. Paul Pogba'nın 59. dakikada attığı golle Fransa'yı 3-1 öne geçirmesi ve 18. dakikada Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol en çok paylaşım yapılan anlar olarak istatistiklere geçti.