Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın 'en'leri açıkladı
En çok sevilen paylaşım Meksika Milli Takımı futbolcusu Raúl Jiménez'in Almanya galibiyeti sonrası paylaştığı fotoğraf oldu
18/07/2018
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Facebook, kupayla ilgili istatistikleri paylaştı.
14 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Kupası süresince, Facebook'ta toplam 383 milyon kişi, turnuvayla ilgili 2,3 milyar paylaşımda bulundu.
Facebook'un gözünden Dünya Kupası'nın 'en'leri şöyle:
En çok konuşulan takımlar
Brezilya,
Arjantin,
Fransa,
Rusya,
Meksika
En çok konuşulan futbolcular
Lionel Messi,
Neymar,
Cristiano Ronaldo,
Philippe Coutinho,
Mohamed Salah
En çok sevilen paylaşım
En çok sevilen paylaşım ise Meksika Milli Takımı futbolcusu Raúl Jiménez'in Almanya galibiyeti sonrası paylaştığı fotoğraf oldu.
En çok etkileşim alan paylaşımlar
- Lionel Messi'nin yeni profil fotoğrafı
Lionel Messi'nin yeni profil fotoğrafı
- Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası başlarken yaptığı paylaşım
- Kolombiya'nın İngiltere'ye yenilmesi sonrası James Rodriguez'in yaptığı paylaşım
Dünya Kupası finali sırasında en çok paylaşım yapılan anlar ise Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması oldu. Paul Pogba'nın 59. dakikada attığı golle Fransa'yı 3-1 öne geçirmesi ve 18. dakikada Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol en çok paylaşım yapılan anlar olarak istatistiklere geçti.