Facebook, Clubhouse'ı da kopyaladı: Hotline

Sosyal medya devi Facebook, yeni çıkan trendleri platformuna kopyalamasıyla biliniyor. Şirketin son olarak kopyaladığı ürün ise pandeminin popüler uygulamalarından Clubhouse.



Sadece iOS'ta bulunan ve davetle girilebilen Clubhouse'ı kullanmak isteyen binlerce kişi bulunuyor. Teknoloji şirketleri de buradaki talebe karşılık veriyor. Facebook, Hotline için kullanıcı testlerine başlandığını duyurdu.



Web tabanlı çalışan Hotline, Clubhouse'dan farklı olarak soru cevap ve görüntülü konuşma özelliklerine de sahip. Kullanımı ise Clubhouse ya da Twitter Spaces'le benzer.



Yayıncılar görüntülü ya da sesli sohbet açabilecek. Dinleyiciler sorularını metin olarak yazacak ve sorusu onaylanan kullanıcı canlı yayına alınacak. Ayrıca kullanıcıların Twitter hesaplarıyla Facebook'un Hotline servisine üye olabielceği belirtildi.

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08/04/2021 10:53