Dünyada ve Kıbrıs’ta milyonlarca kişi tarafından kullanılan Facebook'da şu saatlerde bir çökme yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu.

Sosyal medya platformu Facebook'a giren kullanıcılar çeşitli problemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle arama motorlarında şu sıralarda merakla araştırılan sorular arasında Facebook çöktü mü sorusu yer alıyor.

Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor!

Bugün akşam saatlerinden itibaren Facebook'ta erişim sorunu yaşandığı konuşulmaya başlandı. Şu sıralar Instagram ve Facebook'a giren kullanıcılar çeşitli erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Facebook ve Instagram'da erişim problemleri yaşanmaya başlandığı kullanıcıların konuştuğu konular arasında bulunuyor.

Facebook çöktü mü?

Facebook'ta birçok kullanıcı erişim problemleriyle karşılaştı. Uygulamada bazı kullanıcılarda yavaşlama yaşandığı belirtilirken, bazı kullanıcılarda da hiçbir sorun bulunmuyor. Konuya dair Facebook'tan resmi bir açıklama yapılmadı.

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28/11/2019 19:42