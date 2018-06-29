Facebook geleceği tahmin edecek

Kişisel veri gizliliğini ihlalden ABD Kongresi’ne hesap veren Facebook’un, kişilerin geleceğini tahmin edecek, telefonunu dinleyip TV’de neler izlediğini öğrenebilecek algoritmalar için patent aldığı ortaya çıktı.

Facebook’un 2012’den bu yana yaptığı patent başvurularından bazıları tartıyma konusu oldu. Sosyal medya devinin dikkat çeken patent başvuruları arasında evlilik, işe başlama hatta ölüm gibi yaşamın önemli kilometre taşlarını ‘tahmine’ yönelik bir algoritmanın da yer aldığı ortaya çıktı.

New York Times gazetesine göre bu algoritma paylaşım ve kullanım tarzından kişinin ne zaman evlenebileceğini, sosyo-ekonomik statüsündeki olası değişimleri dahi ‘öğrenmeyi’ amaçlıyor.

Facebook televizyonda ne izlediğimizi de öğrenecek!

Facebook, Mesajlar, paylaşımlar, kredi kartı tüketimi ve konumu yoluyla kullanıcının ‘geleceğini’ de tahmin edebiliyor. Bir diğer patent başvurusu ise çevreyi ‘dinleme’ ile ilgili olan. Bu algoritma da cep telefonunun mikrofonu yoluyla kişinin televizyondan ne izlediğini öğrenmeyi amaçlıyor.

Film senaryosu gibi

Futuristik filmlerde yer alan yapay zeka ya da bilgisayar destekli algoritmalar insanların neler yapabileceğini tahmin edebiliyordu. Bu filmlerden en önemlisi ise Tom Cruise'un başrolünde oynadığı Minorty Report idi. Facebook tarafından geliştirilen algoritma eldeki verilere bakarak kişinin geleceğini tahmin edebildiği için filmdeki senaryo hayata geçiyor diyebiliriz.

Facebook üyelerinin bilgilerini izinsiz kullanmıştı

Kullanıcıların yüzlerini tarayıp, onların diğer insanlarla olan ilişkilerini sınıflandıran Facebook, elindeki verileri hoyratça kullandığı için büyük bir skandala imza atmıştı. Cambridge Analytica firmasının karıştığı skandalda üyelerin verileri izinsiz olarak toplanmış ve bunlar Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma oylaması) ve ABD seçimlerinde kullanılmıştı. Yeni algoritmaların nasıl kullanılacağı ya da halen kullanımda olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.