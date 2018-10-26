HABER KIBRIS

Facebook Hikayeler gelişmeye devam ediyor!

Facebook, kullanıcıların hikayelerinde şarkı paylaşabileceği bir özelliği tanıttı

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26/10/2018

Facebook Hikayeler gelişmeye devam ediyor!

Dünyanın en popüler sosyal paylaşım platformları arasında yer alan Facebook, kullanıcıların hikayelerinde şarkı paylaşabileceği bir özelliği tanıttı.

Artık hikayenize ekleyeceğiniz fotoğraf veya videodaki etiket simgesine dokunarak müzik seçeneğine girip, istediğiniz şarkıyı bulduktan sonra arkadaşlarınızla paylaşabilmeniz mümkün olacak. Ayrıca Facebook, yakında kullanıcıların profillerinde de şarkı paylaşabileceklerini müjdeledi.

Facebook yetkililerinden Fred Beteille ve Tamara Hrivnak konuyla ilgili olarak kullanıcıların profillerini zenginleştirebilmek için çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.

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TAGS: Facebook Hikayeler gelişmeye devam ediyor!, haber, kıbrıs,
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