Facebook ifşa skandallarına rağmen 9 milyar dolar kazandı

Basına sızdırılan belgeler nedeniyle zor günler geçiren sosyal medya devi Facebook, üçüncü çeyrek için beklenenden daha iyi bir kâr elde etti.

Sosyal medya devi, geçen yıl üçüncü çeyrekteki 7,8 milyar dolarlık karını bu senenin üçüncü çeyreğinde 9 milyar dolara yükseltti.

Frances Haugen, ürün müdürü olarak çalıştığı Facebook'a dair birtakım belgeleri Wall Street Journal (WSJ) gazetesiyle paylaşmasıyla gündeme geldi.

Bu yılın başlarında Facebook'tan ayrılan Haugen, CBS kanalındaki "60 Dakika" programına verdiği demeçte, şirketten ayrılmadan önce bir dizi dokümanı kopyaladığını söyledi.

Haugen, Facebook'un defalarca "güvenlik yerine büyümeyi" tercih ettiğini belirtti.

Haugen ayrıca, Facebook'un ABD Kongre Binası'nın basılması olayında şiddeti körüklediğini öne sürdü.

Facebook ise sızıntıların yanıltıcı olduğunu ve şirket tarafından yürütülen olumlu araştırmaları örtbas ettiğini söyledi.

Birden fazla medya raporu, Facebook'un ABD dışında nefret söylemini ve insan ticaretini teşvik eden içeriği düzenli olarak denetlemediğini gösterdiyor.

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26/10/2021 10:36