Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlara karşı mücadele amacıyla Facebook'la iş birliği yapacağını açıkladı.

Macron, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) düzenlenen "İnternetin Yönetimi Forumu"nda bir konuşma yaptı.

Ülkesinin, gelecek yılın başından itibaren sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlara karşı mücadelede Facebook ile 6 aylığına iş birliği yapacağını belirten Emmanuel Macron, bu çerçevede bir delegasyonun şirketi ziyaret edeceğini söyledi.

Facebook ile Fransa el ele!

Macron, söz konusu adımın ilk olacağını ifade ederek, devletler ve büyük şirketleri bu konuda yeni çalışmalar yapmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği genelinde, sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı ve nefret suçu içeren paylaşımların en kısa sürede kaldırılması için yasal düzenlemenin kabulü çağrısında da bulunmuştu. Buna ek olarak Twitter'da platform üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek tüm etkenleri ortadan kaldırmak istiyor.

Bu çalışmalara rağmen kutuplaşma, ırkçılık, hakaret veya küfür, savaş tehditleri hala Twitter ve Facebook üzerinde kol gezmekte. Atılacak olan adımlar gerçekten bir işe yarayacak mı hep beraber bekleyip göreceğiz.