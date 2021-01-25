Facebook, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımını sildi

Sosyal medya uygulaması Facebook, gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi sayfasında yapılan bir paylaşımı kaldırdı.

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25/01/2021

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Facebook, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun paylaşımını sildi

Facebook'un İsrail ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun resmi sayfası tarafından kullanılan otomatik mesajlaşma için kullanılan "sohbet botu"nun da benzer gerekçeyle bir haftalığına askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gizlilik politikamız uyarınca, insanların tıbbi bilgilerini paylaşan veya isteyen içeriğe izin verilmemektedir." ifadesine yer verildi.

Netanyahu'nun sayfasına ait sohbet botu, Facebook kullanıcılarına özel mesaj göndererek çevrelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60 yaş üzerinde birinin olup olmadığı sorusunu yöneltilmişti.

Netanyahu'nun Facebook tarafından silinen paylaşımında da benzer soru yer alıyordu.

 

25/01/2021 18:21
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TAGS: Facebook, İsrail, Netanyahu
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