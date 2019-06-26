Facebook Libra dolandırıcılığı tehlike saçıyor

Libra henüz piyasaya sürülmemiş olsa da, adını kullanan dolandırıcılar Libra üzerinden kurbanlarına ulaşmaya çalışıyor. Libra'nın saklanması için geliştirilen dijital bir cüzdan olan Calibra'nın taklidini yapan dolandırıcılar, Libra sattığını iddia ediyor. İnternette mantar gibi çoğalan sahte Libra siteleri kapsamında paraları birbirine dönüştürebildiklerini de iddia eden dolandırıcılar, 600 Libra Coin'i 2 Ethereum'a çevirebileceklerini iddia ediyor ve internet sitelerinde bu işlem için özel bir menü ekliyorlar. Libra'nın dijital cüzdanı olan Calibra, Messenger ve WhatsApp uygulamalarından bağımsız bir uygulama olarak hayatına merhaba diyecek. Facebook'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada Calibra’nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.