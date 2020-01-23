Facebook Libra'da yaprak dökümü sürüyor

WhatsApp ve Instagram gibi popüler platformları da bünyesinde bulunduran sosyal medya devi Facebook'un kendi kripto para projesi Libra'dan bir şirket daha çekildi.

Mastercard, eBay, PayPal ve Visa'nın ardından telekomünikasyon şirketi Vodafone da Facebook’un Libra projesinden çekildiğini açıkladı.

Libra ise yaşanan son gerilemelere rağmen dijital para geliştirme projesine Vodafone olmadan devam edileceğinin altını çizdi.

FacebooK'un banka hesabı bulunmayan 1.7 milyar kişi için geliştirdiğini belirttiği Libra 2019 yılında tanıtılmış, ancak pek çok eleştiri de almıştı.

İsviçre Devlet Başkanı Ueli Maurer geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Libra’nın merkez bankaları tarafından kabul edilmeyeceğini iddia etmişti.

LİBRA NEDİR?

Libra’yı Türkçe’ye “terazi” olarak çevrilirken, aynı zamanda Roma’da kullanılan bir ağırlık birimi (lb). Facebook, söz konusu kripto para biriminin “küresel bir para birimi ve finansal altyapı sistemi” olacağını savunuyor.

Teknik olarak Libra, Facebook tarafından oluşturulan, bitcoin ve diğer kripto para birimleri tarafından kullanılan şifreli teknoloji olan blok zinciri sürümüyle güçlendirilmiş bir dijital varlık olarak tarif ediliyor.

23/01/2020 11:24