Facebook Messenger Lite iOS çıktı!

Facebook uzun bir süre önce mobil taraftaki Facebook ve Messenger uygulamalarının Lite versiyonlarını Android için kullanıma sunmuştu. Lite versiyonlar, normal uygulama sürümlerine oranla çok daha az yer kaplıyor ve çok daha az veri tüketiyor.

Android'te oldukça popüler olan Lite uygulamalar, an itibariyle iOS'te de boy göstermeye başladı. En azından Türkiye'deki kullanıcılar, hem Facebook Lite iOS'i, hem de Facebook Messenger Lite iOS'i indirip, deneyimleyebiliyorlar.

Kısa süre önce Facebook Lite'ı birkaç ülkede kullanıma sunan sosyal medya devi, geçtiğimiz gün de Facebook Messenger Lite iOS'i App Store üzerinden yayınladı. Yalnızca Türkiye hesabı üzerinden kullanılabilen Facebook Messenger Lite iOS, telefonunuzda sadece 11MB'lık alan kaplıyor.

Lite tarzındaki uygulamaların tek özelliği az yer kaplamaları değil. Aynı zamanda bu uygulamalar veri kullanımını da dengeliyor. Yani Lite sürüm bir uygulama ile normal sürüm bir uygulamanın harcadığı hücresel veri arasında oldukça fazla fark var. Eğer siz de internet paketi sıkıntısı çekiyorsanız, bir an önce Facebook'un Lite sürümlerine geçmenizi tavsiye ederiz. Tabi ki şunu da belirtmemiz gerekiyor. Gerek Facebook'un, gerekse de Messenger'ın Lite versiyonlarında bazı özellikler kırpılmış durumda. Fakat iki uygulama da temel işlevleri başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.