Facebook 'metaverse'ü inşa etmek için 10 bin kişiyi işe alacak

Facebook, teknoloji devinin gelecek olarak gördüğü internetin sanal gerçeklik versiyonu olan 'metaverse'ü inşa etmek için Avrupa Birliği'nde 10 bin kişiyi işe almayı planladığını duyurdu.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, fiziksel dünya ile dijital dünya arasındaki çizgileri bulanıklaştıracak olan metaverse fikrinin Silikon Vadisi'ndeki başlıca destekçilerinden biriydi.

BBC'de yer alan habere göre, Facebook bir blog ilanında, "Metaverse, yeni yaratıcı, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimin kilidini açmaya yardımcı olma potansiyeline sahip. Ve Avrupalılar onu en baştan şekillendirecek" dedi.

Duyuru dikkat dağıtmak için mi yapıldı?

Duyuru, Facebook'un hizmetlerindeki büyük kesintilerin hemen ardından ve gençler üzerinde olası zarar verici etkilerine ilişkin düzenleme yapması çağrıları sırasında geldi.

Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran eski çalışanı, Facebook'un gençlerin ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceği yönündeki iç araştırmasını dikkate almadığını ve "büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini" söylemişti.

Geçen ay Washington Post, Facebook'un 'metaverse'ye olan ilgisinin "şirketin politika yapıcılar nezdindeki itibarını iyileştirme ve yeni internet teknolojilerinin düzenlemesini şekillendirmek için kendini yeniden konumlandırma amaçlarını içeren daha geniş bir çabanın parçası" olduğunu öne sürmüştü.

Fakat Zuckerberg, Temmuz ayında Facebook'un önümüzdeki beş yıl içinde "öncelikle bir sosyal medya şirketi olmaktan bir metaverse şirketi olmaya" geçeceğini tahmin ettiğini söylemişti.

Bu da, metaverse çağının gelişine gerçekten inandığı izlenimini doğuruyor.

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18/10/2021 12:38