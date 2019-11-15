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Facebook milyarlarca hesabı birkaç dakikada sildi

Sosyal medya platformu Facebook, bu yıl içinde milyarlarca ‘fake’ hesabı, açılmalarından dakikalar sonra sildiğini duyurdu

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15/11/2019

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Facebook milyarlarca hesabı birkaç dakikada sildi

Facebook'tan, bu yıl kapatılan sahte hesaplara ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, bu yıl içinde 5.4 milyar ‘fake’ hesabın açıldıktan dakikalar sonra silindiği kaydedildi.

Açıklamada, “Sahte, kötü niyetli hesaplar oluşturma girişimlerini algılama ve engelleme kabiliyetimizi geliştirdik” denildi.

Ayrıca açıklamada, “Her gün, bu algılama sistemlerini kullanarak milyonlarca sahte hesap açma girişimini engellediğimizi tahmin edebiliriz” denildi. Ayrıca, hükümetin kullanıcı bilgisi taleplerinin yeni bir seviyeye ulaştığını gösterdiği belirtildi.

15/11/2019 17:16
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TAGS: Facebook milyarlarca hesabı birkaç dakikada sildi, haber, kıbrıs,
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