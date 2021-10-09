Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı

Facebook üzerinden yapılacak satışlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın koruma altındaki alanlar veri tabanı üzerinden kontrol edilecek

ads ads ads ads
09/10/2021

ads
ads
ads
Facebook, sitesi üzerinden Amazon Ormanları’nda arazi satışını yasakladı

Facebook, e-ticaret platformu Marketplace üzerinden Amazon Yağmur Ormanları’nda arazi satışına karşı önlemler aldığını bildirdi.

Facebook’un kurumsal sitesinden yapılan açıklamada, Marketplace üzerinden ekolojik koruma altındaki Amazonlarda arazi satışı yapılması girişimlerinin engellendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Facebook'un, Instagram ve Whatsapp’in kullanıcı politikalarını da ekolojik koruma alanlarının satışının yapılamayacağını açıkça belirtecek biçimde güncelleyeceği duyuruldu.

Bundan böyle Facebook üzerinden yapılacak satışlar, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın koruma altındaki alanlar veri tabanı üzerinden kontrol edilecek.

BBC, Amazonlarda geniş arazilerin Facebook Marketplace üzerinden satıldığını ortaya çıkarmıştı.

Facebook hafta başında eski bir çalışanının ABD Senatosu’nda şirketin yüksek karı kamu güvenliğine tercih ettiği yönünde ifade vermesi ve ardından hizmetlerinde dünya çapında yaşanan yaklaşık 6 saatlik kesintiyle eleştirilere hedef olmuştu.

 

AA

09/10/2021 13:53
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Facebook, Amazon Ormanlar
MANŞETLER

HK TEKNOLOJİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.