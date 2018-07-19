Facebook tipleri...

Sosyal medya…

tıklamalar,beğenmeler, paylaşmalar…

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ve daha bir dolusu

Bundan 10-15 yıl önce bu terimleri hiçbirimiz bilmiyorduk.

O kadar çok sosyal medya ve kullananları var ki!

Artık herkes fotoğraflarını, yaptıklarını , düşüncelerini, zaaflarını, göstermeliklerini, gösteremediklerini çok güzel burada sergileyebiliyor.

Herkesin sayfası var.

Halbuki bu sayfa kişiyi ele veriyor, haberimiz yok.

Ailemizi,

Yaşadığımız yeri,

Evimizin içini,

Tuttuğumuz takımı,

Siyasi görüşümüzü,

Dine bakışımızı,

Mizah anlayışımızı,

Sevdiğimiz, sevmediğimiz şeyleri,

Samimiyet ve samimiyetsizliğimizi de ele veriyor.

Nasıl da bağımlılık yapıyor!

Kaç beğeni almışım?

Yorum varmı?

Paylaşım olmuş mu?

Kimler beğenmiş?

Hepsi merak sorusu!

Aman …aman… aman!!!

O kadar çok tip bolluğu var ki!

Şaşar kalırsınız.!

Hatta bir kişide birden çok karakter bolluğu.

Sabah başka, öğlen başka, akşam başka bir tipe bürünenler.

Sosyal medyayla hortladı, gün ışığına çıktı bu tipler.

Maalesef kendileri farkında değil kaç tipe girdiklerinin.

Hani deve kuşu misali…

Kendilerini sakladıklarını sanırlar, ama her şey ortadadır.

Bu tiplerden bazıları;

Dindar gibi görünen tipler,

Gerçekten dindar olup namaza ve güzel ahlağa çağıran ulvi tipler,

Hayvan sevmese de sever gibi görünen tipler,

Gerçekten hayvan sevip onları korumaya alan tipler,

Sürekli online olan tipler,

Sürekli ‘’slm’’ yazan tipler,

Herkesi takip eden ama görünmeyen tipler,

Her paylaşımı beğenen tipler,

Her iletiye yorum yetiştiren tipler,

Kırk yılda bir ailesine uğrayıp sürekli onlarlaymış gibi görünen tipler,

Birilerine sürekli ayar yapmaya çalışan tipler,

Kendini olduğundan fazla bilgili gibi göstermeye çalışan tipler,

Hatır için beğenmese de beğeni yapan tipler,

Başkasına ait bir fotoğrafı paylaşan tipler,

Önüne gelene arkadaşlık isteği gönderen tipler,

Aile içi sürekli facebookta birbirine yorum yazan tipler,

Facebooku ticari kullanan tipler,

Birilerine gönderme yapan tipler,

Yazarlar çizerler şairler …

Hepsi burada..bende dahil bu gruba!

Daha daha…

Kimler var kimler…

Bir bilseniz…

Adı başka şanı başka olan tipler,

Adı bayan kendi erkek olan ya da tam tersi olan tipler,

Profiline fotosunu koyamayacak kadar kendini saklayan tipler,

Sadece tavla ve okey oynayan tipler,

Farmvillde çiftlik kurup zengin olan tipler,

Messenger veeya whatsapp kullanarak iletişimini sağlayan tipler,

Arkadaş, eş arayan tipler,

Her yaptığı eylemi paylaşan, bugün şunu yaptım , şunu yedim diyen tipler,

Filancayla buluştum , falanca bana geldi hoşgeldi diyen tipler,

Her gün profil ve kapak değiştiren tipler,

Hergün günaydın deyip güzel enerji yayan tipler,

Çok nadirde olsa kutsal kitabımızdan Türkçe ayet paylaşan yüce gönüllü tipler,

Hastaneden ilgi bekleyen operasyona hazır tipler,

Mezarlık ziyareti yapıp mezar başından fotoğraf atan tipler,

Ölmüş ninesinin cesediyle üzgün modunda fotoğraf paylaşan tipler,

Gün doğumunu çeken erkenci tipler,

Kaktüs demeden, gül demeden sürekli çiçek fotosu atan tipler,

Sık sık canlı video paylaşan tipler,

Kolu kırılan, ayağı kırılan alçılı foto atan tipler,

Davetiye ve acil durum bildirisi yapan tipler,

Sosyal medyayı siyeset meydanı sanan her katıldığı kalabalığı atan radikal siyasetçi tipler,

Kötülük peşinde olup siyasetçileri rencide etmek için fotolarını fotoshoplayan tipler,

İyi ki facebook var..

Nasıl bulurduk ilkokul arkadaşımızı!

Nasıl bu kadar kendimizi ifade edecek bir platform bulabilirdik?

Kim nerde? Ne yapmış?

Kiminle? Nerede?

kim beğenmiş? kim beğenmemiş?

Nasıl öğrenirdik!!!

Dostumuzu düşmanımızı nasıl bilirdik,

Nasıl ücretsiz dünyanın öbür ucuyla görüşebilirdik,

Uzakta olsa dostlarımızı sık sık nasıl görürdük ..

Başka türlü eşi dostumuzu bu kadar hızlı nasıl takip edebilirdik?

Nasıl grup kurup evimizden çıkmadan toplantılar yapabilirdik!

Sosyal medyayla tanışmadan önce bu millet nasıl zaman geçirmiş.

Gözünüzü kapatın ve düşünün bir kere…

Telefonlar olmasa , televizyonlar olmasa, sosyal medya olmasa ne yapardık?

Biraz mizahi, biraz gerçek

Biraz kendimizden biraz da bize en uzak olan yanlardan bu konuyu ele almak istedim.

Sosyal medya iyi kullanıldığında iyi bir haberleşme aracıdır..

Çok kapsamlı bir bilgilenme kaynağıdır..

Çok hızlı örgütlenme yoludur…

Ancak sağlıklı, doğru ve çarptırılmadan kullanıldığı sürece…

Kirli, yanlış, abartılı yazı ve görselleri ayırt edilebildiği sürece

İyi bir sosyal medya tipi olmanız dileğimle…

Perihan Şahin Bal