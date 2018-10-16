Facebook, Twitch'e kafa tutmaya geliyor!

Facebook Gaming uygulaması, başlangıçta Filipinler'de kullanılmak üzere beta sürümüyle yayınlandı. Facebook Twitch ile bu uygulama sayesinde hummalı bir rekabet içerisine girecek.

Sosyal medya devi Facebook'un yeni oyun platformu bir mobil uygulama olarak bazı kullanıcıların erişimine açıldı. Uygulama, takip ettiğiniz insanların yayınlarına hızlı bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor.

Bu uygulamanın neden var olduğunu tahmin etmek zor değil: Twitch, Mixer ve YouTube gibi rakip yayın platformlarının koltuğun ele geçirmek. YouTube, özel oyun uygulamasından uzaklaşırken Facebook ise işin içine dalmaya oldukça hevesli.

YouTube'ın nihayetinde başarısız olduğu noktada Facebook'un ne denli ilerleyebileceğini zamanla göreceğiz. Oyun dünyası oldukça yüksek gelirlerin döndüğü bir sektör. Her firma, işin ucundan tutarak mutlaka bu sektöre adım atmak için projeler geliştiriyor.

Anlaşılan şimdide Facebook bu dünyadan pay almak istiyor. Twitch'e rakip olabilir mi diye soracak olursanız; sanmam. Belli bir düzene oturmuş kurumların stratejilerine yönelik yapılacak herhangi bir hamle bile başarısızlık ile sonuçlanabilmektedir.