Facebook ünlüleri daha sıkı koruyacak

Facebook tanınmış kişileri korumak için taciz politikasını genişletiyor. Facebook daha çok etkileşim adına zararlı içerikleri yaymakla suçlanıyor.

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14/10/2021

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Facebook ünlüleri daha sıkı koruyacak

ABD merkezli Facebook şirketi, zararlı içerikleri kaldırmak için taciz politikalarını genişleteceğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, daha ayrıntılı taciz politikası kapsamında ünlüler, seçilmiş yetkililer ve halkın gözü önündeki diğer kişiler de dahil olmak üzere kamuya mal olmuş kişileri küçük düşüren veya cinselleştiren içeriklerin yasaklanacağı belirtildi.

Facebook'un Küresel Güvenlik Sorumlusu Antigone Davis, "Platformumuzda zorbalık ve tacize izin vermiyoruz ancak bu olduğunda harekete geçiyoruz." dedi.

Öte yandan değişiklikler, dünyanın dört bir yanındaki hükümet muhaliflerine, gazetecilere ve insan hakları aktivistlerine de tacizden daha fazla koruma sağlayacak.
Facebook, bir grup kişinin başka bir kullanıcıya zorbalık yapmak için birlikte çalıştığı tüm koordineli tacizleri de yasaklayacağını duyurdu.

Değişiklikler, platformun tüm kullanıcıları için geçerli olacak.

Eski Facebook Veri Bilimcisi Frances Haugen, geçen hafta Kongreye, şirketin zararlı içeriği yayma sorumluluğunu yerine getirmek için çok az şey yaptığını ve çoğu zaman kullanıcılarının çıkarları yerine kar etmeyi seçtiğini söylemişti.

Günler sonra şirket, çocukları korumak için tasarlanmış, onları platformdan ayrılmaya teşvik eden bir özellik de dahil olmak üzere yeni özellikler sunacağını duyurmuştu.

14/10/2021 16:45
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TAGS: Facebook, Teknoloji, İnstagram
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