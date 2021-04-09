Facebook ve Instagram'a erişim sorunu

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile popüler fotoğraf paylaşma platformu Instagram'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandı.

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09/04/2021

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Facebook ve Instagram'a erişim sorunu

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'a henüz belirlenemeyen bir nedenle erişim sağlanamadı.

İnternet sitesi "downdetector.com"da yer alan bilgiye göre, kullanıcıların Instagram ve Facebook'a TSİ 23.59 itibarıyla erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

Instagram ve Facebook'tan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki siteye erişim kısa süre sonra tekrar sağlandı.

09/04/2021 09:06
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TAGS: Facebook, Instagram, sosyal medya
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