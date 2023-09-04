Facebook ve Instagram'da reklamsız abonelik dönemi

Meta, Avrupa Birliği'nde (AB) ikamet eden kullanıcılar için reklam içermeyen ücretli Facebook ve Instagram aboneliklerini getirmeyi düşünüyor.



Abonelikler için ödeme yapanların reklamları görmeyeceği, Meta'nın da AB'de uygulamaların reklamlı ücretsiz sürümlerini sunmaya devam edeceği belirtildi.



Öte yandan olası hamlenin Meta'nın gizlilik endişeleri ve AB'den gelen diğer incelemelerle mücadele etmesine yardımcı olabileceği, çünkü kullanıcılara şirketin insanların verilerini analiz etmeye dayanan reklam tabanlı hizmetlerine bir alternatif sunacağı kaydedildi.

Sosyal medya devi, AB antitröst düzenleyicilerinin hedefindeydi ve Temmuz ayında, kullanıcıların verilerini izinsiz toplamasını yasaklayan 2019 tarihli bir Alman kanununa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Öte yandan uygulamaların ücretli abonelik fiyatlarının ise ne kadar olacağı henüz belli değil.