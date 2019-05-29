HABER KIBRIS

Facebook verilen para cezasını ödedi

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29/05/2019

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Facebook verilen para cezasını ödedi

Facebook, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun veri ihlali  gerekçesiyle verdiği 1 milyon 650 bin liralık idari para cezasını ödedi.

Facebook'un, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun, Kişisel Verilerin  Korunması Kanunu kapsamında veri ihlali gerekçesiyle verdiği toplam 1 milyon 650  bin liralık idari para cezasını ödediği öğrenildi.

Oluşan bir hata nedeniyle bazı üçüncü uygulamaların kullanıcıların  fotoğraflarına erişimine izin verilmesinde veri ihlali tespit eden Kişisel  Verileri Kurulu inceleme başlatmıştı.

İnceleme sonucunda Kurul, yaşanan veri ihlalinin oluşmaması için  kanunda öngörülen gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmadığını belirlemiş,  veri güvenliliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle  Facebook'a 1 milyon 100 bin lira idari para cezası vermişti. Kurul ayrıca veri  ihlali nedeniyle gerekli bildirimde bulunmayan Facebook'a 550 bin lira idari para  cezası verilmesine de hükmetmişti.

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TAGS: Facebook verilen para cezasını ödedi, haber, kıbrıs
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