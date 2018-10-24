Facebook yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4'ü duyurdu!

Facebook bugün yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4'ü duyurdu. Tasarımının sadeliği ve mesajlaşma ve bağlantı kurma odaklı güçlü özellikleri ile öne çıkan Messenger 4, önümüzdeki haftalarda kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Messenger'ın şu anda var olan dokuz sekmesini üç sekmeye indirecek olan Facebook, tüm konuşmaları Sohbetler sekmesinin en önemli yerinde konumlandıracak. Her gün resim ve video paylaşan yüz milyonlarca insan için, Messenger 4'ün en üstünde Kamera gibi görsel iletişim özellikleri yer alacak. Ayrıca, insanlar Messenger 4'ün Kişiler sekmesine tıkladıklarında arkadaşlarını bulabilecek, insanların hikayelerini izleyebilecek ve çevrimiçi olan herkesi görebilecek. Keşfet sekmesiyle ise son tekliflerden haberdar olmak adına işletmelere bağlanabilecek, Instant Games'de oyun oynayabilecek, bir sonraki seyahatlerini ayarlayabilecek, haberleri takip edebilecek ve bunun gibi birçok şeyi yapabilecekler.