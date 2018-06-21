Sosyal medyada en çok kullanıcıya sahip olan platform olma özelliğini yıllardır hiçbir rakibine kaptırmayan Facebook'ta paralı dönem başlıyor.

Sosyal medya devi 4.99 dolar'dan başlayan abonelik dönemi için geri sayıma geçti.

Özel içerik üretecek 'Facebook grupları'nın kullanıcılarından abonelik ücreti almasına olanak sağlayan yeni özellik Facebook tarafından test edilmeye başlandı.

Bu özellik kullanıma girdiğinde Grup admin'leri abonelerinden aylık ücret talep edebilecek.

29.99 DOLARDAN DAHA PAHALI OLAMAYACAK

Facebook'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, bu tarz gruplara abone olmak için kullanıcıların ödemesi gerekecek ücret 4.99 dolardan başlayacak ve 29.99 doları geçemeyecek.

İlk etapta Facebook bu gruplardan aldığı ücretler için kar istemeyecek.

Ancak ilerleyen yıllarda sosyal medya devinin gruplardan platformu kullandıkları için pay almasına kesin gözüyle bakılıyor.

FACEBOOK'UN AZ BİLİNEN ÖZELLİKLERİ

2004 yılından itibaren dünyayı kasıp kavuran Facebook çılgınlığı her geçen gün kendini yenileyerek devam ediyor.

Peki her gün kullandığınız Facebook hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz. İşte Facebook'un hiç bilinmeyen 7 özelliği...

FACEBOOK'UN ORİJİNAL ANA SAYFASI VE AL PACİNO

Facebook 2007 yılında büyük bir tasarım değişikliğine gitmeden önce, orijinal anasayfada bir adamın yüzü hemen dikkat çekiyordu. Facebook adamı (Facebook Guy) olarak ünlenen bu gizemli adamın kim olduğu yıllarca gizemini korudu.

David Kirkpatrick, The Facebook Effect isimli kitabında, bu resmin, manipüle edilmiş bir Al Pacino resmi olduğunu ilk kez açıkladı. Resim, Mack Zuckerberg'in bir okul arkadaşı tarafından hazırlanmıştı.

FACEBOOK'UN İPTAL EDİLEN ÖZELLİĞİ

Facebook'un ilk zamanlardaki özelliklerinden biri de dosya paylaşımıydı. Arkadaşlar arasında dosya paylaşmak için Wirehog isimli bir dosya paylaşım servisine sahip olan site, bu özelliği, 2006 yılında, telif kaygıları nedeniyle iptal etti. Oysa Wirehog, 2004 yılında hayata geçirilirken, kalıcı bir özellik olması planlanmıştı.

FACEBOOK'A GİREN İLK DEV ŞİRKETLER

Facebook ilk olarak okul arkadaşlarını birbirine bağlamak için kurulsa da, daha sonra dev şirketler için de bir iletişim platformuna dönüştü.

Facebook'u kullanan ilk devler arasında Apple ve Microsoft yer alıyordu. EA, Amazon, Pepsi, PricewaterhouseCoopers gibi devler de, Apple ve Microsoft'u takip etti.

POKE KELİMESİNİN ANLAMI

Her ne kadar ülkemizde "Dürtme" olarak çevrilse de, Facebook'un "Poke" seçeneği yıllardır gizemini koruyor.

Bu düğmenin ne işe yaradığı biliniyor ama Poke kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğini bilen yok, çünkü Facebook, sorulan yüzlerce soruya rağmen bu konuda açıklama yapmıyor. Hatta Zuckerberg, yaptığı bir açıklamada "Eğlenceli olduğu için bu seçeneği koyduk, kullanmanıza bakın ama Poke kelimesinin tam anlamı hakkında bizden bir açıklama alamayacaksınız" demişti.

FACEBOOK'TA ORTALAMA ARKADAŞ SAYISI

Sizin Facebook'ta kaç arkadaşınız olduğunu bilmiyoruz ama tüm kullanıcıların ortalaması, kişi başına 135 arkadaşa denk geliyor.

Bunun yanında, sadece bir ayda Facebook'ta geçirilen toplam sürenin yaklaşık 500 milyar dakika olduğu tahmin ediliyor.

YEMEKTE NE VAR?

Facebook çalışanları, her gün 3 öğün yemek ve içecek hakkına sahip. Çalışanlar, günün menüsünde ne olduğunu öğrenmek için yerlerinden kalkmadan, hatta profillerinden çıkmadan öğrenebiliyor; çünkü bunun için bir uygulama var. Lunchtime isimli bu küçük Facebook uygulaması, profil sayfasında yeni bir sekme açıyor ve menüyü ekrana getiriyor

ZUCKERBERG'İN MEZUNİYET YALANI

Mark Zuckerberg, kendi profilinde Harvard mezunu olduğunu yazmış. Ama Zuckerberg, mezun olamadan üniversiteyi terk etmiş ve Facebook üzerinde yoğunlaşmış. Kendisine bu konuda sorulan bir soruya ise şu şekilde yanıt veriyor: "Okulu yarım bırakanlar için bir seçeneğimiz yok; bu yüzden öyle yazdım."