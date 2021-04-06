Facebook'taki sızıntı sonrası Zuckerberg'in sırrı deşifre oldu

Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızmıştı. Facebook'un sahibi ve CEO'su olan Mark Zuckerberg'in sızıntı sonrası sırrı deşifre oldu.

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz büyük bir sızıntı haberiyle gündeme gelmişti.

Sızıntı nedeniyle 500 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının bilgileri sızmış, bilgileri sızan kişiler arasında Mark Zuckerberg de yer almıştı.

Bünyesinde WhatsApp'ı bulunduran Facebook'un sahibi ve CEO'su olan Mark Zuckerberg'in sırrı bu sızıntı ile deşifre oldu.

Geçtiğimiz günlerde sızan veriler arasında Zuckerberg'in telefon numarası da yer alıyordu.

Bu telefon numarası üzerinden Zuckerberg’in WhatsApp'ın en büyük rakibi Signal'i kullandığı ortaya çıktı.

WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararı sonrası indirilme sayısı hatırı sayılır oranda artan Signal WhatsApp'ın kurucusu tarafından hayata geçirilmişti.

Yaşanan sızıntı sonrası Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook gündemi ile toplanmış ve şirket hakkında soruşturma kararı vermişti.

Bu habere tepkiniz:



06/04/2021 18:24