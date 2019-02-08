Facebook'tan Bulgaristan'a yatırım

Dünyada en büyük sosyal ağ olan Facebook, Sofya’da bir içerik kontrol merkezi açacağını açıkladı. Bu tür merkezlerde çalışanlar sosyal ağın kurallarına aykırı olma potansiyeli taşıyan içeriği kontrol ediyor. Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, içerik kontrol merkezi, Bulgaristan’da en büyük outsourcing şirketleri arasında yer alan TELUS International’ın işbirliği ile faaliyete geçecek. TELUS, ofisi yönetecek. Gelecek yıl bu merkezde 150 kişinin çalışması öngörülüyor. Rapor edilen gönderi ile fotoğraf sayısına göre çalışan sayısında artış olabileceği de açıklanıyor. Sofya’daki ekip Türkçe, Rusça ve Kazakça dillerinde rapor edilen gönderileri gözden geçirecek.