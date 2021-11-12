Facebook'tan Nusret kararı: Engeli kaldırdık nedenini araştırıyoruz

Nusret Gökçe'nin Londra'da Vietnamlı Komünist Parti'nin bakanını ağırlaması ve altın kaplamalı biftek yedirirken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması sonrası #saltbae etiketinin küresel çapta engellendiği fark edildi. Gelişmelerin ardından Facebook etiketin üzerindeki engeli kaldırıldığını duyurdu.



Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, etiketin yalnızca Vietnam’daki değil, tüm dünyadaki Facebook kullanıcıları için engellendiğini doğrulayarak, Facebook’taki bu etiketin üzerindeki engeli kaldırdık ve bunun neden meydana geldiğini araştırıyoruz" diye konuştu.

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12/11/2021 09:48