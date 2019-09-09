Facebook’tan Rusya’ya sert yanıt

Rus yetkililer yerel seçimler devam ederken Facebook ve Google üzerinden yayınlanan siyasi reklamlarla ilgili uyarıda bulundu. Facebook, 'reklamı yapan kişi ve kurumların sorumluluğu' derken Google, 'sorumlu reklamları destekledikleri'ni söyledi.

Rus telekomünikasyon denetçisi Roskomnadzor, Facebook ve Google’ı yerel seçimler devam ederken seçim yasaklarını delmekle suçladı. Facebook, şirketin platformları üstünden siyasi reklamların yayılmasına izin verdiği yönündeki suçlamaları reddetti.

Facebook yetkilileri, kendilerinin yerel seçim yasaklarına uymak gibi bir zorunluluklarının olmadığını söyleyerek söz konusu ihlallerin, reklamı yapan kişi ve kurumların sorumluluğunda olduğunu savundular.

Google yetkilileri ise ‘yerel yasalara uydukları müddetçe sorumlu bir biçimde yapılmış reklamları desteklediklerini’ söyledi. Ancak Google’ın açıklamasında şirketin platformları üstünden siyasi reklamların yayıldığını doğrulayacak ya da yalanlayacak herhangi bir ifade yer almadı.

Rus telekomünikasyon denetleme servisinin yetkilileri, seçim yasakları devam ederken verilen reklamları ‘Rusya’nın iç işlerine müdahale’ şeklinde değerlendirebilecekleri uyarısında bulunmuştu. Rus yetkililer ayrıca, tespit edilen siyasi reklamların, incelenmek üzere Rusya’nın iç işlerine müdahale vakalarını soruşturması için oluşturulan parlamento komisyonuna gönderdiklerini açıkladılar.