Facebook'tan tepki: Güvenliğe 13 milyar dolar harcadık

Facebook, son günlerde platform hakkında çıkan ve ağır eleştiriler içeren haberlerin ardından 2016’dan beri güvenlik ve emniyet için ne kadar harcama yaptığını açıkladı.

Facebook, 2016’dan günümüze kullanıcıların güvenliği ve emniyeti için 13 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını belirtti.

Facebook bünyesinde yer alan Whatsapp, Instagram ve Messenger gibi uygulamalarla birlikte dünyanın en büyük sosyal ağlarından ve teknoloji firmalarından biri konumunda.

Facebook, bundan 5 sene önce emniyet ve güvenlik için 10 bin kişinin firmada çalıştığını ama bugün firmada bu alanda 40 bin kişinin görevli olduğu ifade edildi.

Facebook, ellerindeki yapay zeka teknolojisinin de yardımıyla sadece bu senenin ilk 6 ayında 3 milyar sahte hesabın bloke edildiği aktardı. Şirket bu sene Covid-19 aşılanmalarıyla ilgili 20 milyon yalan haberin engellendiğini açıkladı.

Facebook, 2017'ye kıyasla nefret söylemi nedeniyle kaldırılan paylaşımların 15 kat artığını söyledi.

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22/09/2021 12:33