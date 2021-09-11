Facebook'un akıllı gözlüğü Ray-Ban Stories satışa çıktı: Fiyatı ne kadar?

Sosyal medya devi Facebook, gözlük şirketi Luxottica ile ortak geliştirdiği akıllı gözlüklerini resmen tanıttı. Kullanıcıların sesli komutlarıyla veya gözlüğün sağ üstteki bir düğmeye basarak fotoğraf ve video çekme imkanı sunan gözlükte, müzik dinlemek için de küçük hoparlörler bulunuyor. Mikrofonu aracılığıyla telefonla konuşmayı da mümkün kılan akıllı gözlük, ilk olarak ABD, İngiltere, İtalya, Avustralya, İrlanda ve Kanada'da 299 dolar (yaklaşık 2 bin 500 TL) fiyatıyla satışa sunuldu.

Instagram ve WhatsApp’ın da sahibi olan ABD merkezli sosyal medya şirketi Facebook, ünlü gözlük şirketi Luxottica ile beklenen işbirliğini resmen açıkladı.

Akıllı gözlük üzerine yapılan anlaşmanın sonrasında meydana gelen Ray-Ban Stories adı verilen gözlüklerin piyasaya sürüldüğü belirtildi.

Akıllı gözlük ile kullanıcılar sesli komutlarla veya gözlüğün sağ şakağındaki bir düğmeye basarak fotoğraf çekip video kaydedebilecekleri bildirildi.

Bluetooth aracılığıyla akıllı telefonlarla eşleşebilen gözlükte müzik dinlemek için küçük hoparlörler yer alıyor.

Üzerindeki mikrofon ile telefonla konuşabilmeyi de sağlayan akıllı gözlükte temassız bir şekilde fotoğraf çekmek için, “Hey Facebook, fotoğraf çek” veya “Hey Facebook, video çek” demek gerekiyor.

Bununla birlikte tuşlu olarak da, gözlüğün sağ üst kısmındaki düğmeye kısa bir basma ile video, basılı tutma sonrasında fotoğraf çekilebiliyor.

Fotoğraflar ve videolar, Facebook'un gözlükler için geliştirdiği View adlı bir uygulamada kare biçiminde görünürken, isteyen anlık olarak sosyal medya hesaplarında paylaşıp isteyen de fotoğraf arşivine indirebiliyor.

Facebook, akıllı telefonun hiçbir yerine logosunu koymazken, sadece ürünün kutusunda Facebook markasının logosu yer alıyor.

Ray-Ban’in Wayfarer, Round ve Meteor modellerinde satışa sunulacak akıllı gözlükler dün satışa çıkarken, ilk olarak ABD, İngiltere, İtalya, Avustralya, İrlanda ve Kanada'daki mağazalarda yerini aldı.

Ürünün satış fiyatı ise 299 dolar (yaklaşık 2 bin 500 TL).

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11/09/2021 09:18