Facebook’un değeri kaç milyar dolar oldu?

Mark Zuckerberg'in net servetinin değeri, Facebook'un açıkladığı zayıf kazancın ardından perşembe günü yaklaşık 30 milyar dolar düştü.

Mark Zuckerberg'in net servetinin değeri, Facebook'un açıkladığı zayıf kazancın ardından perşembe günü yaklaşık 30 milyar dolar düştü. Artık Meta olarak adlandırılan Facebook, kazanç ve tahminlerin beklenenden daha düşük çıkmasının ardından erken işlemlerde %25 oranında düştü.

Facebook'un çatı şirketi Meta, açılışında %26'ya varan bir düşüşle 230 milyar dolardan fazla piyasa değerini eritti.

ABD pazar tarihindeki en büyük hezimet olma hızında.

Facebook'un kullanıcı tabanı, şirketin tarihindeki ilk durgunluk olan son çeyrekte resmen sarsıldı- üstelik bu, vahim bir mali rapordaki birkaç kötü metrikten yalnızca biri!

Kişisel servetinde potansiyel olarak 24 milyar dolarlık bir düşüş gören CEO Mark Zuckerberg, Meta'nın özellikle de TikTok ile kullanıcı zamanı ve dikkati açısından ciddi bir rekabette olduğunu kabul etti.

Bu, 2012’deki halka arzından bu yana her yıl hisse kazancı açıklayan bir şirket için son derece dramatik bir geri dönüş.

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07/02/2022 18:50