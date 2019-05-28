Herkes Facebook'ta çalışmak ister fakat kaç tanesi başarılı olur? İşte Facebook'un ilginç mülakat soruları...

Diyelim ki bir fotoğraf yüklüyorsunuz ve %50 yüklemeden sonra aniden durdu. Burdaki aksiyon planınız ne olurdu?

Eğer bir ATM'yi sıfırdan tasarlıyor olsaydın, nasıl yapardın? Neleri değiştirirdin?

Facebook'ta bir günde kaç tane doğum günü postu atılıyor?

Seattle'daki tüm camları temizlemek için kaç para istersin?

Eğer seni işe alırsak, buradaki ilk gününde ne yaparsın?

Facebook'un sahip olduğu bütün data ve bilgiye sahip olduğunu varsayalım. Ne yapardın?

Web sitesi nasıl çalışır?

Bir profilin sahte olup olmadığını anlamak için nasıl bir yol izlersin?

Sence son 20 yılın en iyi buluşu ne?

Bir Wireless ağındasınız, ağdaki admin bilgilerine sahip olmadan, ağdaki diğer kullanıcıların video izlemesini nasıl engellersiniz?

Özgeçmişinizde sizi en az gururlandıran şey nedir?

Elinde 100 tane sana ait olmayan kredi kartı bilgisi var. 24 saat içerisinde, sadece online işlem yaparak en çok parayı nasıl kazanabilirsin?

İnternette ne kadar para harcanıyor?

Eğer bir hayvan olsaydınız hangisi olurdunuz? Neden bu hayvanı seçerdiniz?

Rus bir gangster sizi kaçırıyor. Altıpatları boşaltıyor ve içine ardarda iki tane mermi koyuyor. Çeviriyor ve kafanıza dayayıp ateş ediyor ama boş çıkıyor. Sonra size soruyor: Çevireyim mi yoksa ateş etmeye devam mı edeyim diye? İki seçenek için de vurulma olasılığınız nedir?

Sizce Facebook yeni geliştirmeleri kendisi mi yapmalı yoksa 3.parti uygulamalara mı bel bağlamalıdır?

Şimdiye kadar Facebook’un topladığı bütün veriye erişim izniniz olsa ne yapardınız?

Facebook hakkında bir değerleme yazısı yazın.

Bir sokak üstündeki evleri soymayı planlıyorsunuz. Her evde bir miktar nakit bulunmaktadır. Soyduğunuz eve bitişik evleri soymama koşuluyla en çok parayı nasıl alırdınız?

25 tane at bulunuyor. Kronometre kullanamıyorsunuz ve bir seferde sadece 5 tane at yarıştırabilirsiniz. En az yarış düzenleyerek en hızlı üç atı nasıl belirlersiniz?

Facebook’ta fake profilleri nasıl fark edersiniz. Bu sürecin adımlarını sayar mısınız?

Seattle’a gitmek üzere uçağa binmek üzeresiniz ama yanınıza şemsiye alıp almama konusunda kararsızsınız. Birbirinden bağımsız, orada yaşayan 3 arkadaşınızı arıyorsunuz ve yağmurun yağıp yağmadığını soruyorsunuz. Her arkadaşın ⅔ oranında doğru söyleme ve ⅓ oranında da sizinle kafa bulma olasılığı var. 3 arkadaş ta yağmur yağdığını söylüyor. Seattle’da gerçekten yağmur yağıyor olma ihtimali nedir?