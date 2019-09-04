Teknoloji devi Facebook, tüm kullanıcıları için yüz tanıma sistemini getirdi. Diğer yandan yüz tanıma ile Facebook'ta "Arkadaşını Etiketle" seçeneğini ise kaldırdıklarını duyurdu.

Facebook kullanıcıları, yüz tanıma uygulamasından faydalanmak istemediği takdirde bu seçeneği reddedebilecek. Facebook’un yüz tanıma sistemi Aralık 2017’den itibaren bazı kullanıcılara açılmıştı. Söz konusu uygulama ile, kişinin profil fotoğrafı başka kişiler tarafından kullanıldığında veya gitmedikleri bir yerde etiketlendiklerinde hesap sahibine bildirim gidiyor.

Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir federal mahkeme geçtiğimiz ay, Facebook’un yüz tanıma teknolojisinin gizlilik hakları yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

Peki Facebook'un yüz tanıma sistemi kişisel verilerin gizliliğini tehdit eder mi?

Facebook kullanıcılarının arkadaşları için "Etiketleme Önerisi" seçeneği, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği gerekçesiyle 2015’ten bu yana dava konusu olmaya devam ediyor.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Facebook kullanıcıları 2015 yılında, Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiği; milyonlarca kullanıcının rızası dışında biyometrik verilerinin toplandığı ve depolandığı gerekçesiyle şirkete dava açtı.

Illinois Eyaleti biyometrik gizlilik kanunları, "ihmal nedenli" ihlaller için bin ABD Doları, kasıtlı ihlaller için ise 5 bin ABD Doları tazminat öngörüyor.

"Sosyal güvenlik kartı veya kredi kartı numarası gibi değil, yüzünüzü değiştiremezsiniz”

Diğer yandan geçtiğimiz aydan itibaren ABD'deki federal bir mahkemenin verdiği gizlilik hakkı ihlali kararı gereğince milyonlarca kullanıcının teknoloji devine dava açmasının yolu açıldı. Federal temyiz mahkemesine giden Facebook’un, şirkete açılan toplu davanın iptal edilmesi istemi ise reddedildi.

Toplu dava avukatı Shawn Williams, Facebook'un kişisel verileri ve mahremiyeti tehdit edebileceğini şöyle aktarıyor:

"Bu biyometrik veriler öylesine hassas ki, bir kez taviz verildiği takdirde geri dönüşü olmaz. Bir sosyal güvenlik kartı veya kredi kartı numarası gibi değil, yüzünüzü değiştiremezsiniz.”

Öte yanda Facebook, “Biz her zaman yüz tanıma sistemimizi insanların istedikleri zaman açıp kapatabileceklerini bildiriyoruz.” şeklinde savunma yaptı.

Facebook şirketi ayrıca, kişisel bilgileri koruma uzmanları ve akademisyenler ile ortak çalıştıklarını; yüz tanıma sistemini kullanıcıların kontrol edebileceği bir şekilde düzenlediklerini öne sürüyor.

Yüz tanıma sisteminin tehlikeleri

Diğer yandan yüz tanıma teknolojileri, kim olduğumuzu ve nereye gittiğimizi kaydedilebilen, paylaşılabilen, analiz edebilen, izi sürülebilir bir bilgiye dönüştürmeyi kapsıyor.

Yüz tanıma teknolojileri, yasal dayanak olmaksızın geliştirilip kullanılmaya devam edilirse "Büyük Birader Sizi İzliyor" gözetleme sistemi kaçınılmaz hale gelebilir.

ABD'deki örneklerinden biri, 1990’lı yıllarda sınır kontrol sistemi olarak kullanılmaya başlanan, ABD’ye giriş - çıkış yapan yabancı ve vatandaşların parmak izi ve resimleri gibi biyometrik ve diğer kişisel verileriyle beslenen Otomatik Biyometrik Tanıma Sistemi (IDENT), geçtiğimiz yıl ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın geliştirdiği “Yurt içi Gelişmiş Tanıma Teknolojisi” (HART) ile çok daha kapsamlı hale getirildi. Topladığı biyometrik ve diğer kişisel verileri, yüz tanıma teknolojisiyle elde edilen verilerle eşleştiren sistem, milyonlarca yabancı ve vatandaşı gerçek zamanlı olarak gözetlemeyi mümkün kılıyor.