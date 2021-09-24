Facianın yaşandığı La Palma Adası’na kül yağıyor

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası olan La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı geçtiğimiz pazar gününden bu yana lav ve kül püskürtmeye devam ederken, yanardağdan çıkan volkanik parçacıklar kül yağışına neden oldu. Kül yağışı La Palma Adası'ndaki hava ve kara trafiğini olumsuz etkileyerek, krizin boyutunu daha da artırdı.

Yetkililer, bölgedeki hava ve kara trafiğini olumsuz etkileyen ve tarım ürünlerine zarar veren kül yağışının solunmasının sağlık açısından riskli olduğunu bildirdi. Küller araçların üzerini kaplarken, kül yağışı nedeniyle adadaki uçuşların zaman zaman ertelendiği ancak genel olarak seferlere temkinli bir şekilde devam edildiği açıklandı.

Yetkililer, kül yağışının yolları kaygan hale getirip ve görüş mesafesini azaltarak kara yolu ulaşımında da risklere yol açtığını belirterek, vatandaşları mecburi durumlar hariç araç kullanmamaları ve saatte 40 km hızı aşmamaları konusunda uyardı.

“KÜL YAĞIŞI SOLUNUM YOLLARI, GÖZLER VE AÇIK YARALARA ZARAR VERİYOR”

Kanarya Adaları Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada da, La Palma‘da 2 gündür etkili olan kül yağışının solunum yolları, gözler ve açık yaralara zarar verdiği bildirildi. Yetkililer, kül yağışının etkili olduğu bölgede yaşayanlara pencerelerini kapalı tutmaları, ağız ve burunlarını kapatarak dışarı çıkmaları ve dışarıda mümkün olduğunca az zaman geçirmeleri uyarılarında bulundu.

Hükümet ise La Palma'daki yanardağ felaketi nedeniyle yardıma ihtiyaç duyanlar ve iş yerlerine destek sağlanması amacıyla 11 milyon euroluk bütçeyi onayladı. Ayrıca felaketten etkilenen ada sakinlerine her açıdan destek olmak için kalıcı bir ofis açıldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bugün bölgeyi tekrar ziyaret etti. Basın toplantısında gazetecilerle konuşan Sanchez, hükümetin önümüzdeki salı günü La Palma Adası'nın felaket bölgesi ilan edilmesini onaylayacağını bildirdi.

Öte yandan, La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı patlamasının 6'ncı gününde kızgın lavlar 220 hektarlık alanı tahrip ederek, 400 evi ve 14 kilometrelik yolu yok etti.

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24/09/2021 21:04