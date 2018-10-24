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Faciaya ramak kala… Uçak otobana düştü!

ABD'de yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı. Tek motorlu bir uçak otobana düşerken, pilot olaydan yara almadan kurtuldu.

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24/10/2018

Faciaya ramak kala… Uçak otobana düştü!

ABD’nin Los Angeles kentinde facianın eşiğinden dönüldü. Tek motorlu küçük bir uçak Güney Kaliforniya otoyoluna düştü.

Uçak, kazanın hemen ardından alev alırken, pilot şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Yetkililer uçağın düşme sebebini araştırırken, araçların üstüne düşmesi halinde büyük bir facia yaşanabileceğini aktardı.

Şehir merkezine 50 kilometre uzakta gerçekleşen kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

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TAGS: Uçak
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