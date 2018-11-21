İngiliz milletvekilinin KKTC'nin kuruluş resepsiyonuna katılmasına tepki

İngiltere’deki Muhafazakar Parti’nin eski lideri Iain Duncan Smith’in KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü sebebiyle Londra’da gerçekleştirilen etkinliğe katılması İngiltere’deki Rum örgütleri rahatsız etti.

Alithia gazetesinin haberine göre, İngiltere’deki Rumların örgütü “Ulusal Kıbrıs Federasyonu” tarafından yapılan açıklamada, “15 Kasım’ın bir kutlama olmadığı, yeniden birleşmenin daha da zorlaştığı bir tarih olduğu” iddiasında bulunularak, Smith’in daha önce de Londra’dan KKTC’ye direkt uçuşlar başlatılmasını önerdiği, bu önerisi sebebiyle de kendisine protesto mektubu gönderildiği hatırlatıldı.