Fahiş Et Fiyatları Restoranları Zor Durumda Bırakıyor

Yeni yılın başlamasıyla birlikte, uzun süredir gündemde olan fahiş et fiyatları konusu, restoran işletmecilerini zor durumda bırakmaya devam ediyor. Hayat pahalılığının üzerinde gelen zamlar, restoranların faaliyetlerini sürdürebilmek için uygulamak zorunda kaldığı yüksek fiyatlar nedeniyle, halkın alım gücünün üzerinde bir baskı oluşturdu.

Resmi bir açıklama yapan Restoran İşletmecileri Birliği (RESBİR), işletmelerin batma noktasına gelebileceği uyarısında bulunarak acil önlemlerin alınmasını talep ediyor. RESBİR, tüm yetkililerle gerçekleştirdikleri görüşmeler sonucunda alacakları tavri ve buldukları çözümleri halkla paylaşma konusunda da şeffaflık sözü veriyor.

Yöneticileri, bu çözümsüz durumla ilgili derhal harekete geçmeye ve çözüm bulmaya çağıran RESBİR, aksi takdirde halkın tepkisinin sert olacağını vurgulayarak kamuoyunu bilgilendiriyor.

RES-BİR'den yapılan açıklama şöyle:

Uzun zamandır dile getirmiş olduğumuz fahiş et fiyatları ile ilgili durum yeni yıl itibarı ile işin içinden çıkılmaz bir hal almıştır. An itibarı ile hayat pahalılığının çok üzerinde gelen zamlarla restorantların faaliyetlerini sürdürebilmek için uygulaması gereken fiyat halkımızın alım gücünün üzerindedir. Acil önlem alınmazsa işletmelerimiz batma noktasına gelecektir. Şu anki durum Restorantları güneyden et almaya zorlamakta ve kaçacakçılığa teşvik etmektedir. RESBİR olarak tüm yetkililerle görüşme girişimleri gerçekleşmiştir. Görüşmeler sonucundaki sonuçları ve alacağımız tavrı şeffaflıkla halkımız ile paylaşacağız. Yöneticilerimizi bu içinden çıkamayacak hale gelen bu sorunlarla ilgili çözüm bulmak için derhal harekete geçmeye çağırır, aksi halde tepkimizin sert olacağını şimdiden kamuoyuna duyururuz. RES-BİR

24/01/2024 15:08