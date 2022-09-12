“Fahiş fiyatlara karşı ekonomi bakanlığı etkisiz kaldı”

KKTC Tüketiciler Derneği, “Tüketicileri Koruma Dairesi” kurulmasının hükümetin reform politikası kapsamında en öncelikli görevi olması gerektiğini kaydetti.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Y. Işık yaptığı yazılı açıklamada, “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası” ve “Tüketicileri Koruma Yasaları kapsamında ‘Stokçuluk’, ‘Monopol’ ve ‘Fahiş Kar Payları’ için gerekli cezai yaptırımların uygulanması, toptancı ve marketlerin kar paylarını makul orana çekmesi için hükümete çağrı yaptı.

Sağlığı tehdit eden gıda güvenliği, ürün güvenliği olmayan temel tüketim maddelerinin süresi geçmiş, etiketleri değiştirilmiş, gramajları eksik, etiketsiz, kalitesiz, etiket-kasa fiyat farklılıkları ile fahiş fiyatlara karşı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın etkisiz kaldığını ileri süren Işık, sıkıntıların personel ve müeyyide yetersizliği sonucu olduğunu kaydetti.

“Fiyat Anarşisine” karşı ciddi ve etkin önlemlerin alınmadığını vurgulayan Işık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bu görevi yapabilecek ehil ve yetenekli bürokratlar ile kadrolarını desteklemesi için çağrıda bulundu.

Işık, tüketicileri mağdur ettiği bildirilen işyeri ve marketleri “kara liste” kapsamına alarak, “boykot” uygulayıp teşhir edeceklerini de belirtti.

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12/09/2022 17:56