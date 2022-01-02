Fahrettin Altun'dan Birkan Uzun için taziye mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu vefat eden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun için taziye mesajı yayınladı.

Altun, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Elde ettiği başarılarla hepimize büyük onur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. 7 kıta 7 zirve" hedefiyle büyük başarılara imza atarak Kıbrıs Türkü'nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."

GENÇLER İÇİN ESİN KAYNAĞI

"Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır. Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan'ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır."

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02/01/2022 10:02