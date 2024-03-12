Fahri’nin ölümüne ilişkin polisten açıklama
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ali Fahri ile ilgili polisten açıklama yapıldı.
12/03/2024
Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ali Fahri ile ilgili polisten açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle:
10.03.2024 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Çatalköy’de sakin Ali FAHRİ (E-34) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.