Fahrisoğlu tutuksuz yargılanacak

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, 24 Eylül’de saat 23.00’de Gönyeli’de 11 yıldır birlikte yaşadığı ancak Aralık 2017 tarihinde ayrıldığı eşi A.A’ya mahkeme tarafından koruma emri olmasına ve müştekiye 200 metre yaklaşması yasak olan zanlı Hasan Fahrisoğlu’nun, evine gidip, giriş kapısını kırdığını ve tutuklandığını anlattı. Polis memuru Tarman, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı bir kefilin 40 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla emir verdi.