Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu Kerem Özçivit 1 yaşında

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu beraberlikleri devam eden çiftin küçük oğlu Kerem 1 yaşına girdi.

ads ads ads ads
29/01/2024

ads
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu Kerem Özçivit 1 yaşında

2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çiftin Kerem adını verdikleri oğulları geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basmıştı. Fahriye Evcen oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez göstermişti.

Evcen ile Özçivit, oğulları Kerem'in doğum günü partisinden paylaşım yaptı.

Evcen "It's Kerem's Week. 18.01.2023" diyerek partiden kareler paylaştı.

Çiftin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

29/01/2024 14:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fahriye Evcen, Burak Özçivit,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.