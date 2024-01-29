Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in küçük oğlu Kerem Özçivit 1 yaşında

2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı.

Ünlü çiftin Kerem adını verdikleri oğulları geçtiğimiz haftalarda 1 yaşına basmıştı. Fahriye Evcen oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez göstermişti.

Evcen ile Özçivit, oğulları Kerem'in doğum günü partisinden paylaşım yaptı.

Evcen "It's Kerem's Week. 18.01.2023" diyerek partiden kareler paylaştı.

Çiftin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.