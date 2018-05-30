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Fahriye Evcen, makyajsız haliyle adeta aynaları çatlattı

Oyuncu Fahriye Evcen, yanaklarına dolgu yaptırdığı iddialarını fotoğraflı kanıtla çürüttü. Sosyal medya hesabından en doğal halini paylaşan Evcen takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

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30/05/2018

Fahriye Evcen, makyajsız haliyle adeta aynaları çatlattı
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Ömercan ALTAY-SÖZCÜ

Geçtiğimiz sene Burak Özçivit ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştiren Fahriye Evcen, sosyal medyada hayranlarını şaşırtan bir fotoğraf karesi paylaştı.

Birkaç gün önce bazı medya organları Fahriye Evcen’in yanaklarına dolgu yaptırdığını iddia etmişti. Çıkan bu iddialar sonrası Fahriye Evcen, Instagram hesabından takipçileriyle makyajsız halini paylaştı. Evcen’in en sade halini yansıtan fotoğrafına binlerce kişi tarafından beğenilirken bir destek de eşi Burak Özçivit’ten geldi. Özçivit, eşinin fotoğrafının altına “İşte bu” yazdı.

 

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TAGS: Fahriye Evcen, makyajsız
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