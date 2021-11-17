Fahriye Evcen uludu, espriler havada uçuştu

Fahriye Evcen'in rol aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uluduğu sahne sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan video için "Ocak dışısın böyle uluma mı olur?" şeklinde yorumlar yapıldı.

TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterini canlandıran Fahriye Evcen'in kurtlarla iletişime geçmek için 'uluduğu' sahne sosyal medyada ti'ye alındı.

Dalga konusu haline gelen uluma sahnesi dizinin bile önüne geçti. Sosyal medyada Fahriye Evcen'in uluduğu sahneler kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

İşte bahsi geçen sahne için yapılan yorumlardan bazıları;

- Necla, Oğuz'u çağırıyor.

- Sevdiğim bey Ülkücüyüm demiştir.

- Leyla'nın yurtdışından getirdiği pahalı kıyafetleri gören Necla.

- Ocak dışısın böyle uluma mı olur?

- Fahriye Evcenin uluma videosu düştü önüme uyuyamıyorum.

- Herkesin içinde bir uluma aşkı varmış meğer.

- Ben Fahriye Evcen'in yerinde olsam ulumazdım. Sosyal medyada bir ömür dalga geçilecek malzeme sonuçta. Gerçi bir uluma kaç paradır acaba?

- Fahriye Evcen, Büyük Selçuklu dizisinde uluma marifetiyle kurtlara bir takım mesajlar iletti.

- Az önce gördüğüm Fahriye Evcen'in uluma sahnesi gerçek mi? değil deyin nolur.

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17/11/2021 15:44