Fahriye Evcen'den hamilelik pozu: Merhaba sevimli pasta

2013-2014 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çalıkuşu' dizisinde başrolleri paylaşan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Mutlu birlikteliklerini beş yıl önce evlilikle taçlandıran oyuncu çift, 2019 senesinde Karan'ın doğumuyla ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

TATİL GÜNÜNDE EŞİYLE GEZMEDE

Şimdilerde ikinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan çift, bir süredir ortalarda görünmüyordu. Birkaç hafta önce Nişantaşı’nda objektiflere yansıyan Evcen ve Özçivit, gazetecilerle selamlaştıktan sonra ayaküstü soruları yanıtlamıştı.

İzinli gününü eşiyle geçirdiğini söyleyen Burak Özçivit, "Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Çok vaktimiz olmuyor ama bir günün içerisine hepsini değerlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

"HER BOŞLUĞUNDA BERABERİZ"

İkinci kez anne olmak için gün sayan Fahriye Evcen ise gazetecilerin, "Yoğun tempoda dizi ve reklam anlaşmalarının yanı sıra seyahatlerinden memnun kalıyor musunuz?" sorusuna kahkaha atarak, "Vakit ayırmaya çalışıyor. Her boşluğunda beraberiz” yanıtını vermişti.

"HAMİLELİK ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Hamileliğin iyi geçtiğini söyleyen Evcen, "Dinlenmedeyiz bu ara, hamilelik çok güzel geçiyor” dedi. Karan’ın duruma alıştığını söyleyen Evcen’e doğum sonrası ne yapacağı sorulunca, "Bir süre çalışmayacağız tabii doğum olsun bir bakacağız” şeklinde konuşmuştu.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Fahriye Evcen'den geçtiğimiz haftalarda hamilelik pozları gelmişti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu, siyah tulumuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunmuştu. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Evcen'e kısa sürede binlerce beğeni ve hayranlarından "Maşallah", "Çok güzel bir oyuncu" gibi yorumlar gelmişti.

KARNI BURNUNDA AYNA POZU

Altı aylık hamile olan ünlü oyuncu, karnı burnunda pozunu ilk kez yayınladı. Asansörün içinde ayna karşısında çekilen fotoğrafını "Merhaba sevimli pasta" notuyla paylaşan Fahriye Evcen'in karesi, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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11/11/2022 09:21