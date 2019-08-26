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Fahriye Evcen’den yeni paylaşım

Oyuncu Fahriye Evcen, geride bıraktığımız haftalarda eşi Burak Özçivit ve oğlu ile birlikte tatile çıkmış ve burada çekilmiş fotoğrafları ile gündem olmuştu.

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26/08/2019

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Fahriye Evcen’den yeni paylaşım

Doğum sonrası kilolarını veremediği ve eski formundan oldukça uzakta olduğu yönünde yapılan yorumların merkezinde olan ve magazin gündemini uzun süre meşgul eden Fahriye Evcen, ünlü meslektaşlarından çok sayıda övgü dolu mesaj almıştı. Anne olan onlarca meslektaşından destek mesajları alan Fahriye Evcen, takipçileriyle yeni bir fotoğraf paylaştı. Evcen yaptığı son paylaşımda İngilizce olarak ‘Öpücükler’ yazdı ve bir dudak emojisi paylaştı.

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TAGS: Fahriye Evcen, haber, kıbrıs
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