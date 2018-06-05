Fahriye Evcen'e doğum günü sürprizi

Dün 32 yaşına giren Fahriye Evcen’e fan’ları sürpriz yaparak adına UNICEF’e bağış yaptı.

Hayranları Evcen'in doğum günü nedeniyle 1680 çocuğa çocuk felci, 900 çocuğa kızamık ve 570 çocuğa da tetanos aşısı hediye etti.

3 bin 150 çocuğun hayatını kurtaracak olan bu bağışa imza atan Evcen'in hayranları, bu anlamlı hediyeyle güzel oyuncuya duygusal anlar yaşattı.

Öte yandan Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten de ayrı bir jest geldi. Özçivit, eşinin doğum günü için lüks bir teknede kutlama düzenledi.

Evcen o anlardan romantik bir paylaşım yaparak, "Güzel eşim iyi ki doğdun. Sağlıkla, huzurla hep birlikte" notunu düştü.