Faiz Artışı Sonrasında Dövizde Yine Yükseliş

Kurdaki aşırı oynaklık sonrasında olağanüstü toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yani politika faizini yüzde 8’de sabit tuttu.

Merkez Bankası’nın bu adımı sonrası kurlarda sert düşüş görüldü.

Dün 4,92’yi aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyini gören kararın ardından dolar 4,55’in altına kadar geriledi.

Bu sabah ise yeniden yükselişe geçen kurlarda dalgalı bir seyir gözleniyor.

Dolar TL kuru sabah saatlerinde 4,74’e kadar yükselmesinin ardından önce 4,65 civarında hareket etti, şu sıralarda ise 4,76 seviyelerinde seyrediyor.

Dün 5,76’yı aşarak rekorunu tazeleyen Euro/TL de karar sonrası düşüşe geçmişti. Bu sabah 5,50’in altında hareket eden Euro/TL kuru şu sıralarda 5,59 seviyelerinden işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın kararı sonrası İngiliz Sterlini de bir miktar geriledi. Sterlin/TL kuru şu sıralarda 6,38 seviyelerinde seyrediyor.

Analistlere göre Para Piyasası Kurulu dün güçlü bir hamle yaptı, buna karşın kur piyasasındaki oynaklık devam etti.

Para Politikası Kurulu’nun 7 Haziran’da da bir toplantısı olduğunu anımsatan analistler, dünkü karar metninin, gelişmelere göre gereken adımların atılmaya devam edileceğine işaret ettiğini söyledi.